V Orlických horách začala uzavírka frekventované silnice mezi Deštným a Šerlichem

V Orlických horách začala rekonstrukce a úplná uzavírka frekventované silnice z Deštného na Šerlich. Řidiči musí při cestě do Orlického Záhoří a zpět po objízdným trasách. Stavební práce za osmdesát milionů korun se dotknou čtyřkilometrového úseku silnice mezi křižovatkou se silnicí Šerlich-Zákoutí a parkoviště v horském sedle pod Šerlichem. Oprava by měla trvat do října.