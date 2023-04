V kauze veřejných IT zakázek se škodou čtvrt miliardy soud obžalované zprostil

Případ se týká třinácti veřejných zakázek na informační systémy z let 2009 až 2014, škodu žalobce vyčíslil zhruba na čtvrt miliardy korun. V kauze šlo například o vybudování datových sítí, zajištění přenosu dat, jejich zabezpečení a elektronizaci služeb radnic.

Podle žalobce obžalovaní, po vzájemné dohodě tyto dotované zakázky ovlivňovali s cílem zvýhodnit vybranou obchodní společnost. „V případě čtyř obžalovaných se vůbec neprokázalo, že se dopustili žalovaného jednání, u zbylých se skutky částečně staly, ale nejsou trestným činem,“ uvedl soudce Petr Sušil. Z důkazů podle něj rozhodně nevyplynulo, že by jejich jednání směřovalo k nějakému zvýhodnění a chyběla dostatečná argumentace ze strany obžaloby.

Soudce: Vytratila se podstata i zdravý rozum

Soud ve svém rozsudku kritizoval v kauze řadu věcí včetně podle něj nepravdivých tvrzení obžaloby. Poukázal i na to, že čtyřiadvacet lidí bylo dlouho vystaveno takovému tlaku. Na stranu obhajoby se podle něj začal soud přiklánět už během výslechu svědků loni na podzim. „Zamýšleli jsme se nad tím, proč se tak rozcházíme s obžalobou a tak souzníme s návrhy obhajoby. Může to být rozsahem této projednávané věci, obžalováno bylo šestadvacet osob, třináct skutků a každý by vydal na samostatné trestní řízení. Vytratila se kvůli rozsahu podle nás podstata a při projednávání této věci i zdravý rozum,“ uvedl soudce.

U jednoho z obžalovaných, krajského úředníka, například soud vyzdvihl, že naopak ušetřil úřadu svou pečlivou prací peníze. „To, co jsem prožil od září 2014 do dneška, nepřeji ani úhlavnímu nepříteli,“ řekl obžalovaný úředník k rozsudku. Soudce se mu za to omluvil.