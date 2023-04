Silničáři upraví začátek sjezdu z Barrandovského mostu do Modřan a Braníku, má to zvýšit kapacitu

Silničáři upraví místo, kde se z pražského Barrandovského mostu odděluje rampa do Modřan a Braníku. Cílem přestavby je zvýšit kapacitu silnice a umožnit řidičům dostat se snáz z mostu. Práce začnou 28. dubna a trvat mají do 15. května. Informovala o tom mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Od 15. května pak začne letošní etapa rekonstrukce mostu, která je naplánovaná do 14. srpna.