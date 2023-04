Napadením fotbalových fanoušků pořadatelskou službou na českobudějovickém stadionu se zabývá policie

Firma PS Patrol najatá fotbalovým klubem má na stadionu dohlížet na pořádek. Zásah proti fanouškům Jablonce, který natočili svědci, vyvolal kritiku. Majitel firmy už uvedl, že byl zákrok neoprávněný. Dva lidi už propustil. „Je to nešťastné. Samozřejmě se to nemělo takhle stát, nemělo to takhle vyvrcholit,“ řekl jednatel PS Patrol Petr Schwarz.

„Jejich chování bylo v přímém rozporu s hodnotami klubu, jeho pravidly a plněním smlouvy s pořadatelskou službou,“ uvedlo v tiskové zprávě Dynamo České Budějovice.

Případ už vyšetřuje policie. Vyslýchá svědky a vyhodnocuje všechny dostupné videozáznamy. „Od neděle prověřujeme všechny incidenty, které s tím utkáním souvisí,“ sdělil mluvčí Jiří Matzner.

Přímo na místě se na důvody konfliktu ptali i funkcionáři Jablonce. „Tam došlo k výměně názoru s členy ochranky a následně napadení našeho fanouška,“ uvedl mluvčí FK Jablonec Martin Bergman. Podle jednatele agentury fanoušci vyhrožovali jeho lidem. „Stupňovalo se to tak, že někdy kolem dvacáté minuty vytrhli sedačku, snažili se ji hodit na plochu, což se jim díky síti nepodařilo,“ přiblížil Schwarz.

Ještě tento týden bude incident řešit disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. „Takovéto chování členů pořadatelské služby na fotbalové stadiony nepatří,“ podotkl její mluvčí Štěpán Hanuš.