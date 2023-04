Festival populárně-vědeckých filmů v Olomouci vezme diváky k vulkánům i do vesmíru

Podle dramaturgyně Evy Sukové témata soutěžních filmů ukazují, jak různorodá je současná společnost. „AFO58 představí také oblast ekonomie a důchodový systém, náš vztah k času, dostaneme se do hlubin oceánu, blízko k vulkánům a daleko do vzdáleného vesmíru. Zaměříme se i na historii, černý obchod s kostrami dinosaurů, archivnictví, feminismus v umění a na stále se zdokonalující umělou inteligenci,“ vyjmenovala.

Například snímek Strážci času (Keeper of Time) pojednává o lidské snaze zachytit čas – od kamenných kruhů přes budíky a kukačky až po pražský orloj. Poctu krásám Grónska vzdává filmová esej Poslední člověk (The Last Human), založená na výpovědích vědců i každodennosti místních obyvatel. O hledání faktů ve výkalech ohrožených zvířat pojednává Tajemství trusu (Secret in the Scat).

Filmy s oscarovými nominacemi

Film Všechno živé (All That Breathes) se vydal za bratry, kteří ve smogem zamořeném Novém Dillí pečují o luňáky hnědé. „Na pozadí spirituálně působícího, magicky natočeného filmu nečíhá jen ekologické varování, ale i drsná realita politické situace v Indii, ve které stoupají nacionalistické tendence,“ přiblížil děj dramaturg Zdeněk Rychtera. Snímek byl nominován na Oscara, stejně jako další dva tituly v programu AFO: Erupce lásky (Fire of Love) o vulkanologech a Haulout o dopadu globálního oteplování na migraci mrožů.

Dokument Investigátori (Investigators) v Československé soutěži chce přijít na kloub jednomu fenoménu dnešní doby – biorezonanci – a zkusí rozřešit otázku, kde končí věda a začíná šarlatánství. Seriál Kronika orgasmu se zase noří do genderových identit a intimního života v Československu v druhé polovině dvacátého století a ukazuje československou realitu, která se zatím do učebnic dějepisu nedostala.

Přednášky o astronomii i traumatech

K hostům letošního ročníku patří třeba Sonya Pembertonová, režisérka, scenáristka, držitelka Emmy a jedna z australských producentek faktuálních televizních pořadů s vědeckou tematikou.

Svou účast potvrdil i Chris Impey, kosmolog a profesor astronomie na University of Arizona. Je autorem populárně-naučných knih, které vychází z astronomie, včetně studia vzdálených galaxií, velkoškálové struktury vesmíru či hledání exoplanet a mimozemské inteligence. Přednášel pro inženýry z NASA i buddhistické mnichy v Indii a představí se výkladem o konci vesmíru.

Akademička a odbornice na mediální studia Iveta Jansová z Masarykovy univerzity v Brně vystoupí s přednáškou Subverzivní fanouškovství. Terapeut a psycholog Adam Táborský se vrací s přednáškou nazvanou Co je trauma a jak s ním nakládat?, zaměřenou na projevy traumatického stresu a možnosti jeho překonání.

Slunce s „čelovkou“

AFO pořádá Univerzita Palackého v Olomouci. Doprovodný program nabízí koncerty, výstavy, workshopy, besedy i živé natáčení podcastů. Mimo jiné výstavu Slunce, v níž se Michaɫ Patycki zamýšlí, co by se stalo, kdyby slunce pohaslo. Součástí je prohlídka ve tmě s „čelovkami“.

Téma letošního festivalu „echo“ se odráží v instalaci Dílo, kterou na olomoucké Horní náměstí umístil výtvarník Matěj Frank. „V centru se objeví dvě propojené roury, kde si návštěvníci poslechnou jednotlivé zvuky města a zároveň budou mít možnost přemýšlet nad tím, kdy se z monologu stává dialog a kdy se překlápí do pouhé ozvěny,“ popsal instalaci dramaturg Zdeněk Rychtera. Doplnil, že fanoušci AFO nepřijdou ani o oblíbenou venkovní atrakci – nafukovací planety.