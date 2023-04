Některé školky na Pardubicku přestaly přijímat děti z okolních obcí, nemají místo

„Nevíme teď, co s tím budeme dělat. Je to samozřejmě strašný problém, protože naše děti tam chodily do školy, do školky, i když v poslední době už tolik ne, ta školka byla plná,“ uvedla starostka Volče Soňa Machurová (nestr.). „Patrně při letošním zápisu do mateřské školy se spousta místních dětí nevejde právě kvůli školským obvodům,“ dodal starosta Rohovládovy Bělé Václav Fišer (nestr.).

Například Anita Hegerová posílala přihlášku do šesti školek, místo pro svou dceru nakonec našla až v sousedním kraji. „Je to šestnáct kilometrů, dojíždíme tam a zpátky. Za den ujedeme 64 kilometrů jenom kvůli školce,“ uvedla.

Rozšíření školky budou financovat i okolní obce

Místo ve školce hledají také obyvatelé obcí v okolí Pardubic. Krajské město zatím školské obvody pro mateřské školy nemá, mohlo by se to ale změnit. Rozšířit chce školku v Dražkovicích, na tom se má finančně podílet několik obcí. „Významně by se podílely na investičních nákladech, přibližně 80 procent by mělo jít za obcemi Dubany a Staré Jesenčany,“ sdělil náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký (ČSSD).

Pro obec Dubany je to dobrá zpráva. „Je to strašná výhoda, protože pro takové vesnice, jako jsme my, kde je tři sta obyvatel, je finančně nemožné postavit svoji školku,“ uvedla starostka Duban Iva Kučerová (nestr.).

V Dubanech dokonce věří, že díky nové školce se jim podaří ukončit odliv obyvatel před zápisy do škol. Často se stává, že rodiče mění trvalé adresy, aby pro dítě zajistili místo ve škole či školce v jiné obci.