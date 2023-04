Střelbu v Boňkově nepřežil pár seniorů a jejich vnuk. Matka je zraněna

Případ kriminalisté vyšetřují jako trojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Šlo o cizince, zřejmě o Slováka, který byl v minulosti stíhán pro majetkovou trestnou činnost a nedovolené ozbrojování.

Muž podle Lisického po předchozí hádce nejprve napadl fyzicky svou sedmačtyřicetiletou přítelkyni, kterou šroubovákem bodl do krku a do ruky. Žena utekla do patra, kde se schovala s ostatními členy rodiny. Muž poté šel do auta, vytáhl samopal a se zbraní vyšel do prvního patra. Čtyři členové rodiny se v pokoji zavřeli, útočník však podle šéfa kriminálky bez váhání zahájil palbu přes zavřené dveře a vzápětí vtrhl dovnitř.

„Jedinému, komu se podařilo v pudu sebezáchovy utéci, byla sedmačtyřicetiletá přítelkyně, která byla postřelena. Bosa vyběhla ven a přes les se dostala do restaurace, kde zavolala pomoc,“ doplnil Lisický.

Tělo muže našli policisté za pomoci vrtulníku s termovizí za desítky minut, muž se zastřelil několik set metrů od domu. Šlo o strž, kde se pravděpodobně chtěl původně schovat. Podle policistů se tak stalo ve chvíli, kdy již policie na místě zasahovala, a to za pomoci psovodů i zásahové jednotky z Moravskoslezského kraje. Dopadli by jej podle náměstka krajského ředitele Radovana Vojty záhy.