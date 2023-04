Policie obvinila muže z dvojnásobné vraždy ve Svitávce. Hrozí mu i výjimečný trest

Kromě kriminalistů na místě pracoval i krizový intervent, který komunikoval s rodinnými příslušníky obětí. „Na základě zjištěných indicií se nám podařilo získat totožnost podezřelého. Na pro něj obvyklých místech se ale nezdržoval a policisté začali pátrat i za použití vrtulníku letecké služby také v dalších lokalitách a prostřednictvím vyhlášeného celostátního pátrání se do akce zapojili i policisté po celé republice,“ popsal Šváb.

„Policisté od středečního rána prověřují okolnosti zvlášť závažného trestného činu, ke kterému došlo ve Svitávce na Blanensku. Na místě zůstaly dvě osoby bez známek života. Do Svitávky okamžitě po nahlášení spěchali policisté včetně speciální pořádkové jednotky či zásahové jednotky,“ popsal mluvčí.

Ve středu kolem 14:00 policisté v lese vypátrali opuštěné vozidlo. Zadržení pachatele podle mluvčího urychlili svědci, kteří policisty nasměrovali do lokality, kde se muž ukrýval. „Zadržen byl pod hrozbou namířené střelné zbraně, při bezpečnostní prohlídce se zjistilo, že měl u sebe nůž. V současné době probíhají procesní úkony,“ uvedl mluvčí.

Hovoří se o střelbě, policie to nepotvrdila

Server iDNES.cz uvedl, že dvojici muž zastřelil, policie to ale nepotvrdila. Server také napsal, že svědkyně, která si nepřála uvést své jméno, sdělila, že se střílelo ve čtvrt na osm ráno poblíž stavebnin v ulici Černovice. „Bývalý přítel neunesl rozchod, a když žena nastupovala za barákem do auta, aby odjela do práce, zastřelil ji i jejího plnoletého syna,“ řekla serveru žena. Střelce ani jeho oběti osobně neznala.

Na místě byla i záchranná služba. „Ráno jsme do Svitávky vyjížděli. Naší pacientkou v místě byla mladá žena, ošetřili jsme ji pro akutní stresovou reakci. Po této kontrole a ošetření a ponaučení, co dělat v případě zhoršení stavu, jsme ji ponechali na místě,“ řekla už ve středu mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.