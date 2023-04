Zastupitelstvo Sušice souhlasí s převodem městské nemocnice na kraj

ale i finančními problémy. Nyní v ní funguje z lůžkových oddělení jen léčebna dlouhodobě nemocných, lůžková interna skončila letos v únoru, před dvěma lety byla uzavřená lůžková chirurgie a chirurgie funguje jen v nepřetržité ambulanci. Podle opozičního zastupitele a krajského radního pro zdravotnictví Pavla Haise (Piráti) je nyní kvůli zkráceným zálohám od pojišťoven měsíční ztráta nemocnice kolem čtyř až pěti milionů korun měsíčně.

Kraj by nemocnici zařadil do své sítě čtyř akutních nemocnic a dvou nemocnic následné péče buď jako samostatný subjekt, nebo jako detašované pracoviště krajské Klatovské nemocnice. Hejtmanství dlouhodobě trvá na bezplatném převodu, vedení Sušice k tomu ale mělo výhrady a radní preferovali spíše dlouhodobý pronájem či výpůjčku nemocnice. Minulý týden se vyjádřili, že model navržený krajem je pro ně problematický a chtějí dál jednat o konkrétním rozsahu zdravotní péče, kterou by kraj v nemocnici zachoval. Hejtmanství zatím rozsah péče garantovat odmítá a chce nejdřív zhodnotit reálné možnosti.

Posun po osmi letech

O případném převedení nemocnice na kraj se hovořilo už v roce 2015, město ale tehdy nabídku kraje odmítlo. „Pro nás je to posun, že se o finální smlouvě můžeme konečně začít bavit. Je to průlomové rozhodnutí, které otevřelo dveře a obě dvě zastupitelstva, kraje i města, souhlasí s tím, aby se začalo vyjednávat o podmínkách převzetí,“ řekl ČTK hejtman Rudolf Špoták (Piráti), který se jednání zastupitelstva účastnil.

Pracovní skupina, která vznikne, bude složená ze zástupců města a kraje, z odborníků na zdravotnictví, ekonomiku a majetek, do jednání o rozsahu zdravotní péče se musí zapojit také pojišťovny, které jsou garantem poskytování péče, upozornil hejtman.

Také starosta Petr Mottl (ODS) řekl, že rozsahu poskytované péče není v kompetenci města, ale rozhodují o ní pojišťovny. „Musí se vyhodnotit, jaký rozsah péče je pro Sušici odpovídající, co tady může a co nemůže být,“ řekl.