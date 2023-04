Soud zpřísnil trest ženě, která po porodu nechala dítě v kontejneru. Verdikt je 15 let vězení

„Nejvyšší soud ve shodě se státním zástupcem nesdílí názor Vrchního soudu v Praze, že byly dány podmínky pro uložení trestu pod zákonnou trestní sazbou. Neshledal totiž žádné okolnosti, které by snižovaly závažnost a společenskou škodlivost jednání obviněné natolik, aby bylo možno odůvodnit mimořádné snížení trestu pod dolní hranici zákonné trestní sazby,“ řekl mluvčí soudu Petr Tomíček. Sazba začíná právě na 15 letech.

Novorozeně zachránili z odpadků bezdomovci

Žena podle nejvyšší instance udělala „naprosto vše, co mohlo vést k dokonání trestného činu vraždy“. Právě narozené, zcela bezbranné dítě zabalila pouze do tenkého a mokrého povlečení a odhodila ho v zimě, mrazu a v noci do kontejneru na konci slepé ulice. Soud konstatoval, že s ohledem na místo a čas odložení dítěte i panující povětrnostní podmínky mohla matka jen těžko předpokládat, že novorozenec přežije. Podchlazené dítě zachránila dvojice bezdomovců.

Dovolání podala i odsouzená žena, a to kvůli právní kvalifikaci činu. Uvedla, že se nacházela v rozrušení způsobeném porodem, a proto měl být skutek posouzen nikoliv jako pokus o vraždu, ale jako pokus o vraždu novorozeného dítěte matkou, což je paragraf s mírnějším postihem. „Tyto námitky však Nejvyšší soud, stejně jako soudy v předchozím řízení, vyhodnotil jako zjevně neopodstatněné, proto její dovolání odmítl,“ poznamenal Tomíček.

Tajný porod ve sklepě

Žena porodila tajně ve sklepní kóji, do které sjela výtahem poté, co ucítila porodní bolesti. Ve společném pardubickém bytě spal její partner, který o těhotenství nevěděl. Šlo o její třetí dítě. Po porodu se vrátila do postele. Následně usnula a ráno ji vzbudila až policie.

Pardubický soud původně uložil ženě šestnáctiletý trest. Vrchní soud v Praze jej ale zmírnil na dvanáct let, tedy pod sazbu. Přihlédl k tomu, že proti dítěti nepoužila fyzické násilí. Poukázal i na to, že o předchozí dvě děti se žena starala dobře a že odložená holčička nemá zdravotní následky.