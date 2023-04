Hledaná Eliška Hejdová měří zhruba 150 centimetrů, je štíhlá a má středně dlouhé černé vlasy. Naposledy měla oblečeny černé tepláky, černou mikinu a růžovou bundu a měla u sebe červený batoh s nápisem NIKE.

„Pohřešovaná odešla včera (v úterý) ráno do školy, kdy se z ní zpátky do Klokánku již nevrátila,“ uvedla na policejním webu mluvčí Violeta Siřišťová. Doplnila, že lidé, kteří dívku viděli nebo vědí, kde by mohla být, mají policii kontaktovat na lince 158.