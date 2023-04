Lázeňská města chtějí poplatky i od hostů, kteří přijíždějí „na pojišťovnu“. Provozovatelé jsou proti

Lázeňská města by chtěla znovu vybírat poplatky i od hostů, kterým hradí pobyt pojišťovny. Peníze od nich v minulosti dostávala, a to do roku 2020. Oslovené radnice tvrdí, že i pro zmíněné návštěvníky zajišťují řadu služeb. Provozovatelé lázní jsou naopak proti změně.