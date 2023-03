Do Labe na Litoměřicku už dvakrát unikly neznámé látky, olejové skvrny likvidovali hasiči

V průmyslovém areálu na okraji Žalhostic sídlí řada firem. Část areálu je plná objemných nádob a sudů. Nikdo ale neví, co v nich je. „Byly odebrány vzorky a v tuto chvíli se zjišťuje kvalita těch nezabezpečených olejů a jejich původce,“ přiblížil mluvčí České inspekce životního prostředí Jiří Ovečka.

Že z nádob tmavá kapalina uniká, se zjistilo v únoru, kdy se na nedalekém slepém rameni Labe objevila mastná skvrna. Už tehdy tam zasahovali hasiči. „Desátého března jsme byli na místo voláni znovu, opět se tam objevila olejová skvrna. Tu jsme zlikvidovali a našli jsme místo úniku,“ přiblížil mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Průmyslový areál v Žalhosticích je volně přístupný. Barely tam tak v průběhu let mohl přivézt kdokoliv. „Ideálním řešením by bylo odstranit tu příčinu, která tam je, protože my jsme se pořád zabývali důsledky, tedy neustále se tvořící a objevující se olejovou skvrnou. Jak to vypadá, tak zdroj je tam dlouhodobý a je větší,“ domnívá se místostarosta Žalhostic Jan Waldhauser (JSME ŽALHOSTICE).