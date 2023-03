Radnice v Litomyšli zbourá nadchod nad hlavní silnicí. Doprava na Moravu se zkomplikuje

Konstrukce lávky nad hlavní silnicí je ve špatném stavu, některé části korodují, a město proto musí vybudovat úplně nový nadchod. Jenže silnice 35 patří mezi nejvytíženější v Pardubickém kraji. Řidiči tam musejí počítat s výrazným zdržením.

„Objízdná trasa pro osobní auta povede vrchem města přes ulici Tomáše Garrigua Masaryka. Kamiony a všechna další vyšší auta musejí využít trasu přes historické Smetanovo náměstí,“ uvedl redaktor ČT Vilém Branda.

Průtah Litomyšlí bude uzavřený až do neděle. Omezení ale kvůli opravám potrvá až do konce října, kdy bude veškerá doprava svedena jen do dvou jízdních pruhů.