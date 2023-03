Podél Labe v Ústeckém kraji se rozšíří aktivní záplavové zóny. Obce řeší, jak budou spravovat majetek

Bohuslav Marek si před čtyřmi lety koupil zahradu v Dolních Zálezlech. To, že se nachází u řeky, mu nevadilo, s občasným zaplavením počítá. Nově by však jeho chata i s pozemkem měla spadnout do aktivní záplavové zóny. „Tím pádem se nedá stavět, nic se tady nedá dělat,“ komentoval.

Netýká se to však jenom zahrady Bohuslava Marka. Do aktivní záplavové zóny spadne v Dolních Zálezlech i většina obecního majetku. Podle starostky Magdy Pejšové (nestr.) se to nově dotkne i kulturního domu nebo mateřské školy.

„V místě to znemožní výstavbu, rozvoj podnikatelských záměrů, a bude i problém pojistit nemovitosti,“ vysvětlila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Jinak se voda chová v horách, jinak na dolním toku

Povodňové mapy se aktualizují jednou za šest let. Záplavové území má dvě části – v první aktivní zóně není možné stavět vůbec, druhá zóna je území, kudy voda při povodni sice neproudí, ale může se tam dostat.

„Jako nesmysl nám přijde hlavně ta metodika, která je stanovena pro horní toky horských bystřin i pro dolní tok Labe, kde se povodeň chová úplně jinak. Tady máme v tom území několik dní na to, abychom se na to připravili, zatímco v horských bystřinách mají hodiny nebo minuty,“ stěžoval si starosta Malých Žernosek Petr Liška (STAN).