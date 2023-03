Dopravu v Ostravě komplikovala srážka auta s tramvají

Nehoda se stala okolo osmé hodiny ráno v ostravské části Výškovice. Řidička osobního vozidla jela po Výškovické ulici, odbočovala vlevo do ulice Srbské a střetla se s projíždějící tramvají. Tramvajová doprava směrem na konečnou stanici tak musela být dočasně zastavena.

„Po vyproštění byla řidička ročníku 1978 předána do rukou zdravotníků a převezena do nemocničního zařízení. Policisté na místě provedli dechovou zkoušku jak řidičce, tak řidiči tramvaje, v obou případech s negativním výsledkem. V současné době je tramvajová doprava plně průjezdná. Místem však doporučujeme nadále projíždět s opatrností, a to z důvodu probíhajícího dokumentování nehody,“ uvedla před desátou hodinou dopoledne policejní mluvčí Eva Michalíková. Okolnosti nehody policie vyšetřuje.