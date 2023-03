Dálnice D6 by mohla vést k mostu přes přehradu Skalka

Dálnice D6 končí kousek za Chebem. Dál do Německa už řidiči musí po běžné silnici, než se dostanou na tamní dálnici A 93. K hranicím vede úsek dlouhý osm a půl kilometru. O to, aby se na místě vybudovala čtyřproudová dálnice, usiluje Karlovarský kraj už několik let.

„Dává to smysl. Navíc si myslím, že se tím vyvine i tlak na německou stranu, aby konečně připojila tuto část České republiky na dálniční sít německou,“ míní radní karlovarského kraje pro oblast dopravy Jan Bureš (ODS).

Jenže to v Německu neplánují. Stavbu z české strany by tak podle Ředitelství silnici a dálnic nebylo kam napojit. „Stávající čtyřproudový úsek u Schirndingu již nelze z důvodu nízké intenzity provozu dále dobudovat. Na dalším úseku do Marktredwitzu silniční stavební úřad prověřuje doplnění dalších jízdních pruhů pomocí dopravní trasy 2 plus 1,“ sdělil bavorský resort pro bydlení, stavbu a dopravu.

„Intenzita dopravy opravdu není dostatečná na to, aby dostavba dálnice až k hranici byla ekonomicky efektivní,“ souhlasil tiskový mluvčí českého ministerstva dopravy Filip Medelský.