Turisté si stěžují na ohradníky na Plachtě. Ochránci přírody slibují lepší značení a víc informací

Přírodní památka Na Plachtě se rozkládá na padesáti hektarech, třetinu zabírají ohradníky. Ochránci přírody mezi nimi vybudovali několik průchodů. Některé z nich jsou ale špatně dostupné. „Průchody sice jsou, ale nebezpečné. To se bojíte, abyste nešlápli na zmiji, a teď musíte koukat pod nohy a nevíte, kdy se vynoří kůň. Mladí jsou obezřetnější, ale my, co jsme už v letech, na to nemáme,“ popsala návštěvnice Blanka Benešová.

Koně tady spásají takzvané invazivní druhy rostlin, a tím pomáhají vytvářet životní prostředí pro další druhy. „Křídlatka, celík kanadský, třtina křovištní, to jsou obrovské kytky, ty malé by tam nemohly fungovat,“ řekl předseda sdružení Jaro Jaroměř David Číp.

Někteří lidé se koní bojí, jiní mají strach z elektrického proudu. Průchody ale nevyužívají, ani když je louka prázdná a mohli by ji přejít. Chybí totiž informace. Ochranáři teď chystají změny. „Rádi bychom tam chodili, ale nevíme, co teď pod tím napětím je. Nemůžu si to risknout,“ řekla návštěvnice z Prahy Barbora Majurníková.

„Ohradníky budou označeny tak, aby veřejnost mohla lépe poznat, kde je proud, a kde jsou zvířata, a kde nemusí mít vůbec žádné obavy,“ slíbil odborný asistent náměstka primátorky Hradce Králové Martin Hanousek (Zelení). Ochránci přírody pracují i na webových stránkách. Na nich by měli návštěvníci ještě tento měsíc najít aktuální informace o pohybu kopytníků.