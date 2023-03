Polského řidiče, který u Kunovic usmrtil dva silničáře, poslal soud do vězení na tři roky

Soud při uložení nepodmíněného trestu a trestu zákazu řízení plně vyhověl návrhu státního zástupce Tomáše Pindura. Obhájkyně Kristýna Olivová žádala pro svého klienta, který si stěžoval na zdravotní indispozici bezprostředně před havárií, podmíněný trest na spodní hranici trestní sazby. Souhlasila též s případným uložením zákazu řízení.

Dvaačtyřicetiletý Wróbel, který dosud nebyl soudně trestaný, se z vynesení rozsudku omluvil. Při minulém jednání však soud požádal o mírný trest. Tvrdil, že neví, co se s ním v autě stalo.

„Nic jsem neudělal naschvál. Je mi to velice líto, chtěl bych se všem znovu omluvit. Sám to těžko zvládám a nedokážu si představit, jak to zvládají rodiny zemřelých. Kdybych neměl děti, tak bych si asi vzal život,“ řekl Wróbel. Nyní užívá antidepresiva a ambulantně se léčí na psychiatrii.