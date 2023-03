V Moravskoslezském kraji půjde do oprav silnic víc peněz. Větší investice se plánují i na Karlovarsku

Jen 175 milionů korun investuje Moravskoslezský kraj do oprav mostů, kterých má ve správě 1142. Každý pátý most nyní potřebuje rekonstrukci. Moravskoslezský kraj je opravuje postupně.

Jakmile začne stavební sezona, pustí se dělníci do rekonstrukce mostu v Polance nad Odrou, ta by měla vyjít na 49 milionů korun. Kraj opraví také další mostní konstrukce v Břidličné, Košatce anebo v Hlučíně. Dokončí letos také loni zahájenou opravu mostu v Hukvaldech. Tyto práce přijdou celkově na 90 milionů korun.

„Je to největší částka, která se v historii kraje do oprav dává. Pořád máme třetinu silnic a čtvrtinu mostů v nevyhovujícím stavu, ale bohužel nemáme tolik peněz, abychom to mohli opravit najednou. Žádám hlavně řidiče, aby byli při opravách opatrní, je třeba sledovat značení a dopravní zpravodajství,“ upozornil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka (ANO).