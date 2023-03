Ve Valašském Meziříčí podle policie násilně zemřeli matka, otec a jejich dospělá dcera

Podle policie jde o rodinnou tragédii. „Místo činu do brzkých ranních hodin ohledávali kriminalisté. Na místě byl rovněž soudní lékař. Nyní čekáme na výsledky soudní pitvy a nadále provádíme úkony trestního řízení,“ uvedla krajská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Dvě několikanásobné vraždy se na Vsetínsku staly také loni. V rodinném domě v Loučce usmrtil 24. dubna jednatřicetiletý muž svou ženu a jejich tři malé děti ve věku do pěti let. Poté podle zjištění policie nožem pořezal i sebe a nakonec způsobil výbuch domu. Obviněnému muži hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Trojnásobná vražda se stala 3. srpna v rodinném domě v Rožnově pod Radhoštěm, kde devětačtyřicetiletý muž zastřelil svou družku, jejich dvě děti předškolního věku a následně sebe. Policie případ kvůli úmrtí pachatele odložila.

V České republice se loni podle policejních statistik stalo 150 vražd, o 45 více než předloni. Téměř polovina loňských vražd zůstala ve stadiu pokusu, většinu vrahů motivovaly osobní rozepře mezi příbuznými nebo partnery.