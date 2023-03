Firma, do které lidé investovali velké peníze, je v konkurzu. Sto milionů fondu svěřila i obec Modrava

Do fondu WCA International investovala sto milionů korun šumavská obec Modrava, jejíž rozpočet na letošní rok se pohybuje kolem sedmdesáti milionů. Podle starosty Jaroslava Doležala (nestr.) šlo o uložení přebytečných peněz, které nebyly využitelné. „To si zařizoval bývalý starosta, nevím, jak na to přišel. Ze začátku z toho byly i nějaké výnosy, až v průběhu času se to nějak zkazilo,“ sdělil.

Obec už se přihlásila jako jeden z věřitelů. To, že peníze chybí na účtu, ale podle zastupitelů Modravy neohrozí žádné plánované investice v obci.

Podobných věřitelů je podle jejich advokáta přes pět tisíc a do fondu vložili asi dvě miliardy korun. „Dle našich záznamů evidujeme zhruba 4900 klientů a částka je výrazně nižší,“ rozporuje údaje jednatel společnosti WCA International Dalibor Zacios.

Přihlaste se o peníze, vyzývá soud

Městský soud v Praze nyní vyzývá všechny věřitele, aby se co nejrychleji o své peníze přihlásili. „Věřitelé dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky se vyzývají, aby tak učinili nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku,“ uvedl soud.

Pokud by to věřitelé do dvou měsíců nestihli, hrozí, že o své peníze přijdou. „Není vyloučeno, že bude souběžně vedeno i trestní řízení, do něhož se budou moci přihlásit jako poškození, ale vzhledem k tomu, že insolvenční řízení má při uspokojování nároku přednost, nelze předpokládat, že by v trestním řízení nějaké prostředky zůstaly,“ uvedl zástupce věřitelů z JGK Advokáti Marek Gocman.