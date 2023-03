Kraj připravuje podobu zámku Zelená Hora po rekonstrukci. Ta může vyjít až na miliardu

Kraj chce na opravu získat dotace. „Jsou norské fondy, jsou švýcarské fondy, ale ty vyžadují jednu věc, a to je jasné využití památky,“ sdělil krajský radní pro kulturu a cestovní ruch Libor Picka (STAN). „Dodnes to místo hledá svůj smysl. Naší ambicí je nabídnout vizi, čemu všemu by ten zámek mohl sloužit,“ dodal vedoucí pracovní skupiny k obnově památky Zdeněk Hazdra.

Zámek by se mohl opravovat až deset let

Po nákladné rekonstrukci by několik pater zámku mohly obsadit expozice – o dávné historii památky i o 20. století v Československu. Přípravy i samotné opravy by mohly podle plánů trvat až deset let.

Jenže tak dlouho zřejmě některé budovy v podzámčí na svoji záchranu nepočkají. Obec se sice snažila zachránit, co se dalo, ale většina peněz stejně mířila hlavně do zámku. Prozatím obec vybírá alespoň dočasného nájemce zámku, který by návštěvníkům mohl vrata památky pravidelně otevírat ještě předtím, než se s opravou začne.