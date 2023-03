Odvolací soud potvrdil podmínky pro dva dozorce z Rýnovic za trestání vězně

Soudy devětadvacetiletého Martina Vaněčka potrestaly třemi roky vězení s podmínečným odkladem na pět let a zákazem výkonu povolání, jehož součástí je samostatná rozhodovací pravomoc v orgánech veřejné moci. Jeho bratrovi, dvaatřicetiletému Michalovi Vaněčkovi, uložily trest tři roky vězení s odkladem na tři roky a zákaz činnosti.

„Dospěli jsme u dvou obžalovaných k závěru, že se dopustili trestné činnosti, protože nemůžeme tolerovat, aby u problémového jedince používali fyzické násilí a zabraňovali mu ve výkonu jeho práv, byť se jednalo o odsouzeného, který byl určitým způsobem problémový, ale na to jsou cvičení,“ řekla po vynesení rozsudku předsedkyně senátu Eva Drahotová.

„Nedopouštěl se přímo toho fyzického násilí, byl v podstatě veden falešnou solidaritou, že nechtěl udávat svoje další dva kolegy, což také samozřejmě nemůžeme akceptovat, ale s ohledem na jeho minimální účast na protiprávním jednání dalších dvou obžalovaných jsme dospěli k závěru, že jeho jednání nelze posuzovat jako trestný čin,“ dodala Drahotová.

Ředitel věznice se obává personálních problémů

Oba podmíněně potrestané dozorce bude muset ředitel věznice Rýnovice Petr Veselý propustit a obává toho, že to bude mít negativní vliv na personální stav věznice. „S ohledem na emoce, které teď cítím, nejsem schopen úplně okomentovat celý rozsudek a musím to nechat v sobě trochu dozrát. V každém případě dopad do personálních řad věznice, ale asi i obecně v rámci vězeňské služby bude obrovský,“ řekl Veselý, který jednání přihlížel společně s dalšími zhruba pětadvaceti pracovníky věznice.

Bojí se toho, že rozhodnutí soudu se může projevit nejen na nižším zájmu o práci ve věznicích, ale negativní vliv může mít i na setrvání současných pracovníků vězeňské služby. „I současní příslušníci a zaměstnanci vězeňské služby budou brát tyto rozsudky v potaz a budou se podle toho rozhodovat v rámci své další kariéry,“ dodal. Momentálně rýnovické věznici chybí dvacet dozorců, tedy více než třetina tabulkového stavu. Hrozí, že věznice přijde i o další.

Obžalovaní dozorci v dalších kauzách

Za zneužití pravomoci úřední osoby a z přečinu porušení povinnosti dozorčí služby dvěma obžalovaným hrozilo až deset let vězení a jednomu pět let. Ze stejných trestných činů je v jiných kauzách obžalováno dalších dvanáct dozorců z Rýnovic, pravomocný rozsudek v jejich případech zatím nepadl.