Karlovarské Císařské lázně by se mohly stát dalším festivalovým kinem. Kraj do nich zakoupí vybavení pro promítání

Karlovarský kraj nakoupí technologie pro promítání filmů pro Císařské lázně, mají se stát dalším festivalovým kinem. Kromě promítačky a audiosystému chce město vnitřní multifunkční sál vybavit i řízeným zatemněním. Instalace kina do sálu by neměla podle hejtmana Petra Kulhánka (za STAN) vyžadovat stavební zásahy, ale jen montáž do existujících konstrukcí.