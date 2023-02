Po požáru v Českém Švýcarsku zůstávají některé stezky zavřené. Vznikne nová trasa, vyjedou speciální autobusy

Po požáru v Českém Švýcarsku stále zůstává zavřená Edmundova soutěska i Gabrielina stezka na Pravčickou bránu. Podnikatelé se obávají, že turisté tak ani letos nepřijedou. Řešením mají být alternativní trasy. Turisty by do oblasti Hřenska mohly přilákat speciální autobusy, které je budou vozit k výchozím bodům tras. Pilotní testování nové dopravy mezi Meznou, Hřenskem a Hájenkami by mělo začít v dubnu.