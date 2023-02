Část brněnské stezky pod Červeným kopcem je uzavřená kvůli nebezpečí pádu kamenů

Část brněnské stezky mezi Kamenkou a lanovým centrem je uzavřená od minulého týdne. Zřítil se přes ni z vyhlídky osmitunový kamenný blok. Naštěstí nikoho nezranil. Průzkum ukázal, že je skála v havarijním stavu.

Odborná firma proto postupně odstraňuje další uvolněné a nebezpečné části masivu, na celkové rozloze sedm a půl hektaru. „Zvětrání toho bloku je značné a už je tam vidět subvertikální puklina, která se ještě rozšiřuje činností kořenů stromů, které odtlačují ten blok,“ popsal geotechnik Ondřej Holý.

1/2 Nebezpečí smrtelného úrazu! Od Kamenky po lanové centrum pod Červeným kopcem v @brnomycity je stezka uzavřená. Odborná firma postupně shazuje uvolněné části skalního masivu, který by jinak mohl spadnout sám. Zhruba za měsíc by mohly být nejnebezpečnější kameny odstraněny. pic.twitter.com/ceHYeuRDx2 — Kateřina Šikulová (@Sikulova_CT) February 9, 2023

Práce potrvají nejméně do konce února a přijdou na necelé tři miliony korun. „Připravme se na to, že to nemusí být konečná částka, protože ten masiv opravdu není v pořádku. Musíme se zabývat dlouhodobým řešením,“ řekl náměstek primátorky města Brna Jaroslav Suchý (KDU-ČSL). Podle Holého bude nutný podrobnější průzkum a zajištění trvalého řešení, například v podobě ochranných bariér.