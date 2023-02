Odvolací soud potvrdil traťovému komisaři podmínku za chyby při pořádání rallye v Lopeníku

Všem pěti obžalovaným hrozilo za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až šest let vězení. Vinu odmítli. Plášek ve středu u soudu vyjádřil lítost. „Chtěl bych říct, že je mi hrozně moc líto, co se stalo. Těžko se mi o tom mluví, já ale dodneška nevím, co jsem udělal špatně,“ uvedl Plášek.

Proti výroku prvoinstančního soudu z loňského dubna o vině a trestu se Plášek odvolal. V případu se odvolal i státní zástupce, a to proti zprošťující části rozsudku. Středeční verdikt soudu v Brně je pravomocný.