Vrchní soud v Olomouci potvrdil Večeřovi z kauz LTO vinu za podvody s půjčkami

Večeř byl odsouzen za podvody ke čtyřletému trestu olomouckým okresním soudem v červenci 2019. „V mezidobí došlo k novelizaci zákoníku, kdy jsou vymezeny hranice výše trestu. Pokud byl obžalovanému ukládán souhrnný trest, odsouzen by byl za částku mírně přesahující dva miliony korun, v předchozí době šlo o 800 tisíc korun. Máme za to, že v sazbě dva až osm let je trest čtyř let dostatečný,“ uvedl soudce vrchního soudu.

Večeř podle rozsudku vylákal peníze v úmyslu se obohatit od několika lidí na různých místech v Česku, podle soudu peníze od počátku nehodlal vrátit a vzhledem ke své finanční situaci toho ani nebyl schopen.

Podle obhájce však případ provázejí ohledně plateb nejasnosti a pochybnosti. Tvrdil, že obžalovaný neměl zájem své známé poškodit a žádal zproštění obžaloby. Večeř už dříve u soudu argumentoval tím, že se jej do vězení snažili dostat lidé, se kterými měl dříve spory kvůli své trestní minulosti.