Vítr a sníh místy komplikují dopravu. Kvůli pádům stromů je uzavřená silnice Šerlich – Orlické Záhoří

Policie kvůli pádům stromů ráno uzavřela v Orlických horách silnici II/311 mezi Šerlichem a Orlickým Záhořím. Úsek je dlouhý 7,4 kilometru. Na stromech se vytvořila silná ledová námraza. Situaci by mohl ještě zhoršit očekávaný silný vítr, který by na horách podle meteorologů mohl mít rychlost přes sto kilometrů v hodině. Severní část Královéhradeckého kraje zasáhlo silné sněžení. Na silnicích zůstává vrstva sněhu.

Hasiči již v úseku od Bedřichovky na Šerlich na II/311 odstraňovali od rána několik stromů, které se vyvrátily pod tíhou sněhu a námrazy. „Zasahovali jsme zde také už o víkendu. Situace není v místě bezpečná,“ uvedli hasiči na Twitteru.

Dopravní nehody na kluzkých silnicích

Policie na kluzkých silnicích dopoledne evidovala několik nehod. U Nového Bydžova na Hradecku skončilo osobní auto v příkopu. V Jičíně narazil autobus bez cestujících do zaparkovaného kamionu. U obce Dobré na Rychnovsku na zledovatělé silnici uvázl kamion a cestu zablokoval.

V Českém Meziříčí na Rychnovsku narazil kamion do domu s cukrárnou. Provozovna byla v tu dobu zavřená, nehoda se obešla bez zranění. „Stav objektu posoudí statik,“ uvedli hasiči. V Rychnově nad Kněžnou se srazila dvě auta, u Skalice na Hradecku se srazily dodávky a traktor. Obě nehody se obešly bez zranění.

Řidiči by si měli dát v hradeckém kraji pozor zejména na Trutnovsku na silnici I/37 v okolí Výšinky a na silnici I/14 v Mladých Bukách, kde je na cestách náledí. „Varování před náledím platí pro I/35 Klenice, I/16 Jičín – obchvat a I/35 Kněžnice. Naše technika zimní údržby je v terénu,“ uvedlo Ředitelství silnic a dálnic.

Řidiči pozor na sil. I/37 Výšinka a I/14 Mladé Buky, kde se aktuálně vyskytuje led na vozovce. Varování před náledím pak platí pro I/35 Klenice, I/16 Jičín - obchvat a I/35 Kněžnice. Jezděte velmi opatrně. Naše technika zimní údržby je v terénu. pic.twitter.com/wuWLx6b57c — ŘSD Královéhradecký kraj (@RSD_KHradecky) January 30, 2023

Uzavřené silnice pro nákladní vozy

V Libereckém kraji na základě zhoršení klimatických podmínek a špatné aktuální sjízdnosti uzavřeli silničáři od jedenácti hodin pro nákladní vozy nad 3,5 tuny silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál na hraniční přechod s Polskem, původně měla uzavírka začít až v šestnáct. Autobusy a osobní vozy tudy projedou. „Omezení by zatím mělo platit do úterních deseti hodin dopoledne, v závislosti na sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být ale termín uzavírky změněn,“ sdělil Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

Sníh a kluzká silnice byly podle policejní mluvčí Ivany Balákové i příčinou srážky osobního auta a vlaku v Jilemnici na Semilsku. Nehoda se stala před jedenáctou hodinou dopoledne, řidič jel ze svahu k železničnímu přejezdu, a přestože houkající vlak slyšel a brzdil, nedokázal auto zastavit. „Řidič naštěstí vyvázl bez zranění, které by vyžadovalo ošetření,“ doplnila Baláková. Ani ve vlaku nebyl nikdo zraněn, doprava do Martinic je přerušená, vlaky tam nahradily autobusy. V Ústeckém kraji, kde od rána sněží, se dopoledne na silnici u obce Bořislav na Teplicku převrátil kamion a zablokoval dopravu.

Jednotka ze stanice Teplice a dobrovolná jednotka z Žalan vyjely k dopravní nehodě osobního a nákladního auta u Bořislavi. Nikdo nebyl zraněn. Doprava na komunikaci je zastavena. Hasiči likvidují únik provozních kapalin a přečerpávají naftu z nádrží. pic.twitter.com/iJE8FED0ik — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) January 30, 2023

Na Liberecku zatím zůstávají pro těžká nákladní auta nad šest tun uzavřené dvě silnice. Neprůjezdná je pro kamiony silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu a Hejnice. Řidiči musí využít silnici 13 přes Frýdlant. V pátek silničáři kvůli problémům se sjízdností uzavřeli pro kamiony také silnici třetí třídy z Rynoltic do Hrádku nad Nisou. Obě uzavřené komunikace leží v chráněné oblasti, kde silničáři solit nemohou.

Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Policie eviduje od rána čtrnáct dopravních nehod. U obce Údavy na Havlíčkobrodsku zablokovala silnici I/37 havarovaná nákladní souprava. „V tuto chvíli také policisté šetří dopravní nehodu, ke které došlo v Golčově Jeníkově, kde se střetlo vozidlo s cyklistkou. Žena při dopravní nehodě utrpěla zranění,“ uvedla před třináctou hodinou mluvčí policie Michaela Lébrová.

Podle dispečinku Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina postupuje sněžení od severozápadu. Sněžit začalo okolo jedenácté hodiny. Technika silničářů vyjela ve všech okresech, zatím není hlášena tvorba sněhových jazyků, před kterými meteorologové varovali.

Řidiči by si také měli dát pozor na náledí, podle informací Ředitelství silnic a dálnic se tvoří například na Trutnovsku na silnici I/37 v okolí Výšinky a na silnici I/14 v Mladých Bukách. Místy se ráno tvořila ledovka také na Vsetínsku a ve východní části Kroměřížska ve Zlínském kraji. V Olomouckém kraji leží na vozovkách udržovaných inertně ujetá, místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem.

Čeká nás větrný týden s přívaly sněhu

„V souvislosti s pondělním přechodem studené fronty se lokálně vyskytují a budou vyskytovat poměrně intenzivní sněhové přeháňky. Krátkodobě počítejte se silným sněžením a sníženou dohledností. Pozor zejména na silnicích,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav na Twitteru. Na horách podle nich začíná větrný týden doprovázený přívaly sněhu. Napadnout by ho tam měly až desítky centimetrů.

V souvislosti s dnešním přechodem studené fronty se lokálně vyskytují a budou vyskytovat poměrně intenzivní sněhové přeháňky. Krátkodobě počítejte se silným sněžením a sníženou dohledností. Pozor zejména na silnicích🚗. Aktuálně nám silně sněží například v Praze.❄️ pic.twitter.com/ED3X3hswqY — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 30, 2023

Nejvíce nového sněhu očekávají meteorologové v, kde může do úterního dopoledne ojediněle napadnout až 30 centimetrů sněhu. V polohách od 800 metrů nad mořem se tam budou tvořit závěje, jinde hrozí sněhové jazyky, a to až do čtvrtečního večera, kdy bude vítr slábnout, dodali.

Na Sněžce v pondělí vítr v nárazech dosáhl podle dat měřicí stanice poštovny Anežka rychlosti přes 141 kilometrů v hodině. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině. Vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku z Růžové hory. Vítr o síle orkánu byl na Sněžce v lednu už několikrát. V Krkonoších platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice.