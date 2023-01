Brněnské Židenice mohou nabídnout až stovku městských bytů, zjistilo se při inventuře

Brněnská městská část Židenice by mohla v letošním roce nabídnout až stovku volných obecních bytů. To, že jsou některé byty prázdné, zjistila radnice při nynější plošné inventuře bytového fondu. Městská část chce teď zjistit, v jakém stavu jsou, a poté je co nejrychleji nabídnout k pronájmu. Podobným způsobem se už podařilo uvolnit byty v části Brno-sever.