Hlavní město koupí elektřinu na první pololetí roku 2023 od PRE

„Spotové ceny budou použity, pokud by nařízení vlády do 30. června 2023 pozbylo platnosti, či pokud by v daném období spotové ceny klesly pod úroveň zastropované ceny,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Elektřinu město nakoupí prostřednictvím své organizace Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE).

Nynější smlouva hlavního města s PRE je platná pouze do konce letošního roku, PSOE 21. prosince oslovila tři dodavatele k předložení nabídek a 27. prosince hodnotící komise vybrala vítězného uchazeče, kterým je opět PRE. Ta nabídla dodávky za spotové ceny plus marže. Od ledna se nicméně uplatní vládní zastropování.