Policie pátrá po dvou chlapcích z dětského domova na Kroměřížsku

Policie pátrá po dvou chlapcích ve věku 12 a 15 let, kteří se nevrátili z vycházky zpět do Dětského domova se školou v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. Pracovníci domova obě děti viděli naposledy v pondělí odpoledne. Policie to uvedla na webových stránkách.