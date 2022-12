Rektor Univerzity Palackého ustál návrh na odvolání. Ten přišel kvůli výpovědi děkanovi i dalším potížím

Hlasování o odvolání rektora Martina Procházky bylo tajné, předcházela mu dvouhodinová debata, ve které zaznívaly argumenty obou stran. Jeden ze senátorů označil za největší problém především etické kauzy, které se na univerzitě řeší dlouhodobě v souvislosti s etikou vědecké práce a publikováním jejích výsledků. „Etické kauzy jsou to hlavní, co dusí tuto univerzitu,“ přiznal také rektor Martin Procházka.

Uvedl, že bude dbát na to, aby se tyto otázky řešily transparentně a rychle, aby se přijaly konkrétní závěry, a to v pracovně i trestně právní rovině. „Beru si z toho ponaučení pro zbytek svého mandátu, který, doufám, budu schopen dokončit. Doufám, že tyto kritické, vypjaté diskuse pomohou univerzitě dostat se z této krize. Čekají na to i ostatní univerzity, problémy vysokoškolských stavů jsou po celé republice,“ řekl po volbě rektor. Přiznal, že uvažoval o tom, zda svou roli neukončí. Řekl, že množství hlasů, které jej dnes podpořilo, je pro něj závazkem.