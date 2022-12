SPOLU i ANO odmítají, že by v Praze vznikala opoziční smlouva. Podle Nachera bude podpora rady krátkodobá

přehrát video Události, komentáře: ANO nabízí toleranci radních do února

Od chvíle, kdy bylo jasné, jak dopadly komunální volby v Praze, hovořili politici vítězné koalice SPOLU (zastřešující ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) o ambici vytvořit ve městě koalici o shodném stranickém složení, jako má vláda – tedy SPOLU, Piráti a STAN. Taková koalice by měla docela pohodlnou většinu v zastupitelstvu, ale za více než šest týdnů se strany nedohodly. Nyní lídr SPOLU Bohuslav Svoboda (ODS) oznámil, že se pokusí sestavit menšinovou radu. Podpoří ji zřejmě ANO, které má se SPOLU těsnou většinu v zastupitelstvu. Obě strany odmítají, že by bylo možné hovořit o opoziční smlouvě. „Není to opoziční smlouva. Je to menšinová rada. Pan Hřib ji může podpořit,“ prohlásil Jiří Pospíšil. Patrik Nacher několikrát opakoval, že podporu Svobodovy menšinové rady svým hnutím nepovažuje za paralelu opoziční smlouvy, tedy konceptu, kdy na přelomu století umožňovala Klausova ODS vznik a existenci jednobarevné menšinové vlády ČSSD. Za hlavní rozdíl považuje to, že SPOLU a ANO jsou si programově blíže. Zároveň odmítl, že by se ANO chystalo pokračovat v podpoře i po únoru příštího roku. Momentálně totiž hovoří o tom, že existenci menšinové rady umožní pouze do února. „Posunuli jsme to do konce února, aby tam byl nějaký časový prostor. Potřebujete dva měsíce, aby někdo vládl, někdo schválil rozpočet, někdo jednal s městskými částmi, někdo řešil energetickou krizi a ještě někdo vyjednával,“ shrnul Nacher. Dodal, že za podporu bude ANO chtít, aby se rada věnovala některým tématům, konkrétně jmenoval energetickou krizi a také kapacitu středních škol.

Ačkoli Jiří Pospíšil rovněž vnímá menšinovou radu jako krátkodobou záležitost – měla by podle něj vzniknout hlavně proto, aby ve vedení města skončili někteří lidé, kteří v září již ani nekandidovali do zastupitelstva, a poskytnout čas pro další vyjednávání – Zdeněk Hřib odmítl, že by ji podpořil. Schéma, kdy ANO podporuje menšinovou radu SPOLU, za paralelu opoziční smlouvy považuje. „Nebudeme podporovat tuto variaci na opoziční smlouvu. Je to z mého pohledu jednoznačný podvod na voliče z obou stran,“ řekl. Že by byla i jeho vina, že dosavadní koaliční vyjednávání selhalo, Hřib odmítl. Za zásadní považuje, že SPOLU chtělo mít většinu v radě i post primátora. To podle něj neodpovídá výsledku voleb. „Kdyby měli 40 procent, jak si to kdysi nakreslili, tak by to smysl dávalo,“ řekl. Míní, že Piráti udělali při vyjednávání několik ústupků, naopak SPOLU podle něj neustoupila v ničem. To odmítl Jiří Pospíšil, podle něj podle požadavku Pirátů upustil od ambice usednout v radě trestně stíhaný zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL) a koalice také nabízela Pirátům posty v radě, o které stáli. Podle Pospíšila by dostali čtyři gesce, které považuje za silové. Naopak podle Hřiba by byla náplň těchto gescí vyprázdněná. „Nabídka byla de facto vytunelovaná ze strany ODS. Ti navrhli zřízení umělé funkce radního pro investice, který nikdy dřív nebyl. Byla to trafika vytvořená pro kohosi z ODS. Jde o to, že radní o dopravu by pak měl na starost úklid chodníků, a ne investice do metra nebo tramvajový okruh,“ upozornil.

Pospíšil se domnívá, že by Piráti měli projevit velkorysost. Míní, že velkorysý byl sám, když při sestavování předchozí koalice, kde figuroval jako lídr tehdejšího uskupení Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) přenechal post primátora Pirátům a nechtěl ho sám, i když měli shodný počet zastupitelů. Nynější rétorika pražských politiků ovšem naznačuje, že po dalších třech měsících by mohla být situace podobná jako nyní – tedy bez jakékoli dohody. Zdeněk Hřib odmítl, že by se postoj Pirátů změnil. „Jsme otevřeni dalším jednáním. Ale nabídka by musela odpovídat výsledku voleb,“ prohlásil. Podle Jiřího Pospíšila není ambicí SPOLU vládnout dlouhodobě s podporou ANO. „Doufám, že k takové situaci nedojde a že některá z demokratických stran zavnímá zodpovědnost za Prahu a bude ochotna se domluvit,“ uvedl. Hřiba obvinil, že se „celou dobu nechtěl domluvit“. „Těší se do opozice, jak nás bude tepat,“ dodal. O dlouhodobou podporu menšinové rady ale nemá podle Patrika Nachera zájem ani ANO. „Určitě to nebude trvalé,“ ujistil. Domnívá se, že „v komunální politice více než v celostátní nedávají menšinové koalice smysl“. Zároveň se domnívá, že se v Praze více než kde jinde zrcadlí v politickém vyjednávání vysoká politika, kde je ANO v opozici a vůči vládě SPOLU, Pirátů a STAN se tvrdě vymezuje. „Kdyby to nebyla Praha, bylo to jiné město nebo městská část, už by ta koalice byla,“ poznamenal.