Odkládaná stavba obchvatu Jihlavy začíná. Kraj bude mít problém s vyčerpáním dotace

Do nitra Jihlavy už nebudou za dva roky zajíždět řidiči, kteří se potřebují dostat ze znojemské silnice I/38 na třebíčskou II/405. Jižně od města začala stavba části obchvatu. V budoucnu by měl obchvat vést dále na sever až ke staré brněnské silnici II/602. Kraj kvůli velkému zdržení při výběru zhotovitele nejspíše nestihne včas vyčerpat všechny evropské peníze, které by měl na stavbu získat. Vyčerpat je má nejpozději příští rok, stavba ale bude hotová až v roce 2024.