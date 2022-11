V Protivíně bude stát nový most. Po tom starém řidiči rok neprojedou

Silničáři zjistili, že most má řadu závad. V nevyhovujícím stavu jsou hlavně předpínací výztuže, proto je nutná kompletní oprava. „Ta v tomto případě obnáší úplnou demolici stávajícího mostu a výstavbu zcela nového. A to takového, který bude odpovídat současným normám,“ sdělil Koloušek v tiskové zprávě.

ŘSD nyní připravuje žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zatím podle Kolouška nelze přesně říci, kdy se bude most bourat a stavět nový. ŘSD předpokládá, že práce začnou v roce 2024. „Stavba by mohla být hotová za dvě stavební sezony. Most by neměl být uzavřený celé dvě sezony, ale jen rok. Oprava by měla začít tím, že se budou stavět nové pilíře pod tím (starým) mostem, ten se pak zboří a na nových pilířích se postaví nový,“ popsal Koloušek.

Dalším důvodem, proč je oprava nutná, jsou plánované úpravy silnice I/20, kdy se vozovka na trase mezi Českými Budějovicemi a Pískem výrazně změní. Ve vybraných úsecích se rozšíří, v každém směru přibude jeden jízdní pruh, takže tah bude čtyřproudový.

Objížďka zřejmě odkloní zejména nákladní dopravu na silnice I/22 a I/4 přes Strakonice, což by byla zajížďka zhruba dvanáct kilometrů. Delší objížďka by byla pro kamiony ze silnice I/29 v Písku. „Místní doprava aut do 3,5 tuny by pak mohla volit kratší objízdní trasy po silnicích druhé a třetí třídy,“ uvedl Koloušek.