Policie prověřuje kamerové záznamy z diskotéky ve Slušovicích

Podle zjištění policie nastala na schodišti před vstupem na diskotéku tlačenice vzhledem k vysokému počtu návštěvníků, kteří se nemohli dostat dovnitř ani ven. To vedlo k následné panice a zranění osmi lidí ve věku 15 až 20 let. Policisté vyzvali případné další zraněné návštěvníky diskotéky, kteří nevyhledali lékařské ošetření na místě, ale až s odstupem času, aby se ozvali na tísňovou linku 158.

Hasiči budou kontrolovat stav budovy

Hasiči zřejmě budou kontrolovat budovu diskotéky, spolupracují také s policií na šetření události. „Zvažujeme kontrolu, dělali by ji kolegové z oddělení stavební prevence,“ řekl ředitel krajských hasičů Vít Rušar.

„Bude se kontrolovat soulad aktuálního stavu se schválenou požárně bezpečnostní dokumentací, to znamená, zda odpovídají prostory, únikové východy, jejich šířka, kapacita, zda odpovídá tomu, co bylo schváleno. Zda odpovídá aktuální využití jednotlivých prostor tomu, k čemu byly zkolaudovány. Zda to nebylo nějakým způsobem během let změněno bez toho, aniž by to bylo ohlášeno nebo povoleno ze strany stavebního úřadu, který s námi úzce spolupracuje,“ dodal.

Hasiči podle něj dělali v budově kontroly v letech 2015 a 2018, a to společně s policií při republikových akcích zaměřených na alkohol, drogy a hazard. Žádné pochybení tehdy hasiči nezjistili.