Brno-střed prověří desítky bytů. Ty přidělené nestandardně bude chtít radnice zpět

Advokát Zdeněk Joukl řekl, že radnice by klidně mohla byty požadovat zpět, pokud jí zájemci o bydlení uváděli mylné informace, na jejichž základě byt získali. „Je to dáno zákonem, pokud si tedy radnice tyto podmínky ze smluv nevyloučila,“ řekl Joukl. Pokud by takový zájemce na výzvu byt nevrátil, lze to podle Joukla řešit žalobou na vyklizení nemotivosti.

Policie vyslechla třicet lidí

Policie vyslechla v souvislosti s kauzou manipulace s obecními byty třicet lidí, provedla osmadvacet domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Kromě Bradáče a Červinky jsou obvinění i Radim Suchánek, který pracoval ve Správě nemovitostí Brno-střed, Červinkova společnice Eva Vágnerová a dále Kateřina Pospíšilová, Jiří Povolný, Ludvík Kraus a Marek Horvath, kteří jsou podle informací České televize spjati s brněnským realitním trhem.

Suchánek už se vzdal mandátu zastupitele v Černovicích a ukončil členství v ANO. Bradáč tak zatím neučinil, je ve vazbě. Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) ČTK a Právu řekla, že strana počká na to, jaké kroky učiní sám Otakar Bradáč prostřednictvím svého obhájce. Pokud by žádné kroky neučinil, příslušné stranické orgány by to musely řešit do doby ustavujícího zasedání zastupitelstva v městské části Brno-střed. S ohledem na podanou žalobu na volby ale zatím není jasné, kdy se v městské části zasedání uskuteční.