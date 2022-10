Rozhovory o koalici v Praze se protahují, směřování města by mohly určovat pracovní skupiny

„Chceme se domlouvat i na té alternativě, kdy by koalice nebyla na prvním zastupitelstvu. Co bychom případně předložili za body, které nesnesou odkladu,“ dodal předseda krajské organizace ANO Ondřej Prokop.

Vyjednávací týmy Pirátů a hnutí ANO se tentokrát sešly bez hlavních tváří. Řešily hlavně program. Podle svých slov ale hledaly i možnosti, jak by hlavní město mohlo fungovat, pokud by včas nevznikla nová koalice.

Jednání pokračují

Ustavující zasedání nových zastupitelstev se musí uskutečnit nejpozději v pondělí 24. října. Na lhůtu mají ale vliv i námitky a v Praze o nich ještě soud nerozhodl.

„Pevně doufám, že se ta jednání podaří včas uzavřít, aby to neohrozilo ani projednávání rozpočtu hlavního města pro příští rok,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka by ale delší jednání nemělo být problém. „Pokud to nebude mnoho týdnů, tak to nebude problém. Tím spíše, že v jednotlivých městských částech se koalice dávají bezproblémově dohromady,“ podotkl.

Vedení stran do vyjednávání v hlavním městě prozatím zasahovat nechce. „Když jsem sledoval vyjádření ohledně programové shody, tak si myslím, že je poměrně vysoká,“ podotkl předseda Pirátů Ivan Bartoš.