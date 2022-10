U Jihlavy končí letošní opravy přivaděče D1. Jeden jízdní pás se otevře už o víkendu

Doprava na dálničním přivaděči je zatím v obou směrech stažená do jednoho pásu, auta projíždějí jedním pruhem rychlostí sníženou na šedesát kilometrů. Na opravené polovině dálničního přivaděče budou pracovníci od sobotního rána odstraňovat provizorní dopravní značení, uvádět do provozu budou také navazující sjezdy. První dva dny příštího týdne budou ještě odstraňovat provizorní vodorovné značení, tedy žluté čáry, v druhém jízdním pásu. „V okamžiku, kdy to bude odstraněno, pokud nám bude počasí přát, není vyloučené, že už někdy v úterý, nejpozději ve středu, se pojede naplno,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Jde o nejvytíženější úsek silnice I. třídy na Vysočině, denně po něm podle Rýdla projíždí až třicet tisíc vozidel. Jeho rekonstrukce začala letos v březnu. Hotové jsou zatím dvě ze tří etap oprav. Dělníci nejdřív pracovali ve středním dělicím pásu, kde pokládali i novou drenáž a kabeláž. Pak začali opravovat jeden jízdní pás.

„Probíhalo tady odstranění asfaltového souvrství v tloušťce 200 milimetrů, poté se udělaly sanace toho vyfrézovaného podkladu a udělaly se tři vrstvy asfaltového souvrství nového,“ řekl Jiří Ambrož ze stavební firmy Strabag k opravám vozovky.

V průběhu So 15.10.2022 uvedeme do provozu opravený pravý jízdní pás jihlavského přivaděče na sil. I/38. Nicméně s omezením je nutné počítat až do Út 18.10.2022, kdybychom měli dokončit demontáž dopravního omezení v opačném jízdním pásu.https://t.co/8JktqWXZmj pic.twitter.com/kvKH3m4Tiu — ŘSD Kraj Vysočina (@RSD_Vysocina) October 14, 2022

V březnu budou silničáři pokračovat

Na příští rok zůstala rekonstrukce druhého jízdního pásu čtyřproudé silnice. „Předpokládáme, že budeme začínat někdy v březnu, pokud to samozřejmě počasí dovolí,“ řekl Rýdl. Tyto opravy by měly být hotové na začátku července. Pak budou ještě stavbaři například měnit svodidla a provádět jiné dokončovací práce. „Předpokládáme, že definitivně hotovo by tady mělo být v září příštího roku,“ avizoval Rýdl.

Zakázka, již dostala firma Strabag, by měla stát skoro 338 milionů korun bez daně. Vzhledem k tomu, že během stavby zdražovaly stavební materiály i nafta, se podle mluvčího dá předpokládat, že zhotovitel bude s ŘSD o těchto dopadech při konečném vyúčtování ještě jednat.