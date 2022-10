Letošní opravy Barrandovského mostu skončí v noci z neděle na pondělí

„Práce na jižní části mostu budou dokončeny z neděle na pondělí, poté se budou ještě dodělávat některé práce na severní části, které skončí v noci z pondělí na úterý. Máme dokončeny všechny vrstvy vozovky a dodělány budou detailní práce na dopravním značení nebo odvodňovacích kanálcích,“ řekl náměstek.

Upraveno bude také značení na mostě. Technická správa komunikací (TSK) vyznačí ve směru ze Smíchova do Braníku levý jízdní pruh pouze pro vozidla, která most přejedou a budou pokračovat po Jižní spojce, a nepůjde tak z tohoto pruhu odbočit do Modřan. Nejvyšší povolená rychlost v něm bude 80 kilometrů v hodině, což je o 30 více než ve zbylých pruzích. Cílem je zlepšit dopravu na mostě a zamezit kolonám.