Hlavní tah z Děčína na Českou Lípu prošel rekonstrukcí

„Je to propojka mezi Libereckým krajem a silnicí I/13, která prochází celým krajem. Čili je to vlastně napojení na páteřní komunikaci našeho kraje,“ sdělil Rieger. Doplnil, že rekonstrukce povrchu zhruba sedmnáctikilometrového úseku trvala tři stavební sezony.

Stavba se dotkla několika obcí, kterými silnice druhé třídy prochází. Vozovka se však kompletní uzávěře vyhnula. Dopravu řídily během rekonstrukce semafory, což provoz částečně omezilo. Přes zimu se práce na opravě zastavily tak, aby mohla projíždět úsekem zimní údržba.

„Stavba trvala oproti původnímu projektu o něco déle, ale bylo to na základě koordinace se Severočeskou vodárenskou společností, aby zde mohla provést vodovody a kanalizace a nemuselo se hned do nových projektů zasahovat, a vydržela tak stavba co nejdéle,“ uvedl Karel Nápravník ze stavební společnosti Eurovia, která opravu zajistila.

Do budoucna má kraj rozpracovanou řadu projektů na opravu dalších silnic. Zhruba za měsíc bude po opravách opět plně v provozu komunikace z České Kamenice na Děčínsku směrem na Žandov na Českolipsku.