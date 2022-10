V Liberci kolabovala doprava. Ve městě začala omezení kvůli dvěma dopravním stavbám

V Liberci začala měsíční oprava tramvajové trati ve směru na Ještěd a také skoro dvouměsíční modernizace frekventované dvojité křižovatky pod viaduktem a dálničním průtahem, která je v ulicích Švermova, Žitavská a Jungmannova.

„Najít cestu, kudy by se dalo projet, aby se člověk vyhnul frontám, se ráno nedalo,“ řekl jeden z řidičů, který jel z Horního Hanychova přes Františkov do Pavlovic. Na problémy poukázala i řada řidičů ve facebookové skupině Dopravní info Liberecký kraj.

Některé spoje MHD ani nevyjely

Před půl osmou ráno havaroval na průtahu Libercem kamion a vozidlo hasičského záchranného sboru. I kvůli této nehodě se na průtahu vytvořily několikakilometrové fronty, které ale byly i na dalších dopravně exponovaných místech po městě.

Velké problémy kvůli tomu měla i MHD. „O zpoždění se ani nedá mluvit, celé město stálo a některé spoje ani nejely. Řídit se podle jízdních řádů ráno ani nedalo,“ řekla mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.

Dopravní podnik si chtěl ověřit, jestli dobře nastavil jízdní řády pro objízdné trasy autobusových linek, kterých se dotýkají dvě silniční stavby pod nádražím. „Vzhledem k tomu, že vše stálo, tak nejsme schopni objektivně posoudit, co změnit, co posunout, co posílit a podobně. Co jsme potřebovali vychytat, tak se absolutně nedalo,“ dodala Poršová.

Problémy v dopravě přiznal i náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj). Podle něj ale jinak postupovat nešlo. „Je to problém, ale tramvaj se udělat musí a křižovatku Švermova jsme soutěžili od února a horko těžko po opakované soutěži našli jednoho dodavatele teď na podzim,“ dodal Šolc.