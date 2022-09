Vodohospodáři dopouštějí Bolevecký rybník přečištěnou vodou z Berounky

V mimořádně suchém roce 2017 hladina klesla za rok o třiatřicet centimetrů a o dva roky později víc než metr. Letošní vedra ale zapříčinila další pokles. Při srpnovém minimu chybělo v rybníku přes pět set tisíc metrů krychlových vody, i se spodní vodou je to ještě o dvě stě kubíků víc.

Podle matematických modelů se z rybníku odpaří až dvě stě tisíc kubických metrů vody za rok. Při letošních tropických dnech klesala hladina o jeden centimetr každých pár dní. V srpnu byla téměř jeden a půl metru pod přelivem, což bylo nejméně za poslední desítky let.

Podle Richarda Havelky, který má v městské organizaci Správa veřejného statku na starosti vodní plochy, tak chybí v Boleveckém rybníku zhruba polovina jeho objemu. Na vysychání má podíl počasí. „Celkově je sucho, hladina podzemních vod významně poklesla, odsychají i okolní borové lesy, protože nemají vodu. Rybník byl dotován také Boleveckým potokem a přítoky,“ řekl.

Návrat k normálu za několik let

Potoky jsou ale teď suché, došla podzemní voda. Rybníku chybí také srážky, které spadnou v jeho povodí. Podle hydrobiologa Jindřicha Durase je až čtvrtina povodí zastavěna sídlišti a voda, která tam spadne a nevsákne se do trávy, teče do kanalizace.

Aby se mohla voda z Berounky dostat do rybníka, který se vyznačuje vysokou kvalitou a čistotou vody, musí se čistit. „Je nutné zbavit ji fosforu, který je živinou pro rozvoj sinic, musí se vyčistit i od bakterií a organických nečistot, jako jsou třeba zbytky léčiv, hormonální látky a podobně. Musí se také vyčistit od mikroskopických spor račího moru, který by v rybníku stoprocentně zlikvidoval cennou původní populaci raků říčních,“ dodal Duras.

Čerpat vodu z řeky může Plzeň deset měsíců v roce, a to pouze dvacet litrů za sekundu při zachování průtoku Berounky 4,46 metru krychlového za sekundu. Dopuštěná voda bude nejdříve asi doplňovat podzemní vody, než se rybník dostane na normální stav, může trvat i několik let. Projekt doplnění vody do Velkého boleveckého rybníka je v rámci Česka ojedinělý.