Z ústecké Sklářské ulice mizí vybydlené domy. Radnice je nechala zbourat

Dvoupatrový řadový dům ve Sklářské ulici byl v dezolátním stavu a ohrožoval okolí. V pondělí brzy ráno se do něj zakously hydraulické nůžky. „Rozstříháváme po malých částech jednotlivé konstrukce. Materiál snášíme na zem, nebo padá po menších kouscích,“ popsala postup demolice ředitelka Marent demolice Gabriela Kočová.

To, co z domu zbyde, firma odveze na skládku, nebo recykluje. „Veškeré suťovité materiály cihelného a betonového charakteru lze velmi dobře zpětně využít do dalších staveb,“ vysvětlila Kočová.