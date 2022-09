Opravy mostů u Kfel budou pokračovat na jaře. ŘSD vybere novou stavební firmu

Stavební firma opustila staveniště na začátku srpna. Dosud byly provedeny bourací práce nad nosnou konstrukcí a základech obou mostů. Rekonstrukce původně za 53,66 milionu korun bez DPH měla přitom být hotová už letos na podzim. Místo stavby je ale v současné době prázdné.

„V říjnu letošního roku bychom mohli zahájit výběrové řízení, takže na přelomu roku bychom mohli mít nového zhotovitele, který může s přípravou a demoličními pracemi začít už v zimním období. To hlavní se bude dít v nové stavební sezoně, čili od měsíce dubna. Odhad realizace je půl roku,“ řekl ředitel karlovarské správy ŘSD Lukáš Hnízdil.

Mosty se budou muset před zimou zakonzervovat, aby do nich nezatékalo. Vzhledem k tomu, že druhý most ze směru od Karlových Varů je ve velmi špatném stavu, bude se ještě rozhodovat, zda se opraví, nebo jej nahradí zcela nový. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla by se výměnou prodloužila životnost a snížila údržba. „Náklady na oba mosty se navýší i kvůli růstu cen stavebních materiálů,“ dodal mluvčí.