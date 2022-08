Polovina chytrých semaforů v Praze dává autobusům zelenou. Doprava je rychlejší a plynulejší

Systém rozpozná, že se autobus blíží ke křižovatce přibližně dvě stě až tři sta metrů od ní na základě polohy GPS. Prostřednictvím radiové komunikace pak pozná i to, kudy autobus míří i to, zda jede na čas, nebo má mírné zpoždění. Když potřebuje zelenou prodloužit, červená padne ve chvíli, kdy křižovatkou projede.

Takzvaná zelená vlna pro autobusy přibyla za letošek na dalších dvaceti křižovatkách, chytré semafory jsou v Praze už na polovině míst. Řidič autobusu Petr Doubrava, který jezdí ve špičkách jednu z nejdelších autobusových linek, je rád. „Určitě je to znát. Ale také záleží na tom, v jaké době jedete. Pokud je to ve špičce, tak preference pomáhá, ale není to úplně stoprocentní,“ řekl.

Potřebnou technologii mají všechny autobusy

Dopravní podnik vybavil potřebnou technologií všechny autobusy. Podle jeho vedení to totiž šetří nejen čas, ale i peníze. Dopravce nepotřebuje díky tomu tolik autobusů ani řidičů. Aby systém fungoval úplně všude, je podle nich otázka až deseti let.

„Například na křižovatce Ohrada, kde jezdí linka 136 přes celou Prahu, se pravidelně nabírá dvě až čtyři minuty zpoždění, protože tam nemáme preference,“ řekl vedoucí jednotky provoz autobusů DPP Jan Barchánek.

Technická správa komunikací plánuje další rozšíření ještě do konce léta. „Samozřejmě není účelem to mít na sto procentech křižovatek, protože někde by to bylo zbytečné. Je to důležité na dlouhých páteřních linkách,“ řekla mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy Barbora Lišková.

Jakmile se ale semafory modernizují, automaticky tam správa komunikací nasazuje dynamické řízení, v případě, že by to v budoucnu bylo potřeba. Přenastavení pak vždy musí schválit jak příslušné úřady, tak i policie.