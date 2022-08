Před 20 lety smetla povodeň jihočeské Metly. Místní postavili nové domy i hráz, vzpomínky ale zůstávají

V obci Metly a Předmíři tehdy přišlo o střechu nad hlavou osmnáct rodin. „Pokud se nemýlím, tak se s výjimkou jedné rodiny všichni, které povodeň zasáhla, zase vrátili. Díky tomu Metly žijou. Samozřejmě nedokážeme říct, jak by Metly vypadaly, kdyby povodeň v roce 2002 nebyla,“ řekl starosta.

Když se na archivních záběrech sleduje bývalý starosta Karel Palivec, neubrání se úsměvu. Vzápětí ale zvážní: „Když se ty vzpomínky člověku vrátí, je to už takové neskutečné.“

„Stalo se to sice už před dvaceti lety, ale z hlavy to lidé asi nikdy nedostanou. Kdykoliv delší dobu prší nebo je předpověď, že se budou zvyšovat hladiny řek, jsou v Metlách pochopitelně nervóznější, aby se něco nestalo. A není se čemu divit, povodeň v roce 2002 byla opravdu tragická,“ řekl Pavel Karlík, starosta Předmíře, jejíž jsou Metly součástí.

Nová hráz zvládne větší nápor vody

Voda z rybníka o rozloze zhruba padesát hektarů v malé obci v roce 2002 způsobila škodu více než sto milionů korun. Během pár prvních let však v Metlách vyrostly nové domy i nová hráz. Zvládnout by prý měla ještě větší nápor, než který přinesly zmíněné povodně.

Podle starosty Karlíka rok 2002 představoval mimořádnou vlnu solidarity. „V srpnu byly povodně a nějakou dobu trvalo, než voda opadla. A přesto před Vánoci roku 2002 se už lidé ze zničených domů stěhovali do nových. Vůbec si nedovedu představit, jak by se situace vyvíjela dneska. Nevěřím tomu, že by všechno postupovalo tak rychle,“ uzavřel.

Povodně, které mezi 7. a 17. srpnem 2002 zasáhly třetinu území Česka včetně části Moravy, devastovaly především jižní, střední a severní Čechy a Prahu a vyžádaly si sedmnáct obětí. Celkem se záplavy projevily v deseti krajích, nouzový stav byl vyhlášen v šesti z nich. Zasaženo bylo na osm set obcí, 260 mostů, přes třicet úseků silnic I. třídy a více než sto padesát komunikací nižších tříd. Nejtragičtěji skončily jihočeské Metly a středočeské Zálezlice, které voda zničila téměř celé. Evakuováno bylo na 225 tisíc lidí, nejvíce v Praze.