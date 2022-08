Povodí Vltavy začalo upouštět Orlickou přehradu. Kvůli stavbě nového přelivu na hrázi

Příští plavební sezonu by to nemělo omezit

S klesající hladinou bude bahna přibývat. A klesat bude zpočátku velmi rychle, půl metru za den. Povodí vodu upouští šetrně přes vodní elektrárnu. Voda musí klesnout do září, kdy výstavba bezpečnostního přelivu vstoupí do další fáze. Bez poklesu hladiny to nepůjde.

Nový přeliv zabrání desetitisícileté povodni, aby hráz poškodila. Buduje se už rok, i za pomoci výbušnin. Práce za jednu a tři čtvrtě miliardy korun skončí za čtyři roky. Přesto se na jaře voda do přehrady vrátí a příští plavební sezona tak bude bez omezení.